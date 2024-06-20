После сильного урагана, который накрыл областную столицу днем 20 июня, деревья попадали на машины жителей. Так, личный транспорт владимирцев пострадал на парковке в сквере Гоголя. Как

После сильного урагана, который накрыл областную столицу днем 20 июня, деревья попадали на машины жителей. Так, личный транспорт владимирцев пострадал на парковке в сквере Гоголя. Как сообщают очевидцы, деревья повалились также на улицах Тракторной, Диктора Левитана, Белоконской и у Всполья. Из группы Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» Деревья перекрыли дорогу: пересечение Полины Осипенко и Михайловской,