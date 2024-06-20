В Александровском районе в реке обнаружили тело 18-летнего парня
Еще один утонувший в области. Из...
В Александровском районе в реке обнаружили тело 18-летнего парня
Еще один утонувший в области. Из реки Сорочка Александровского района спасатели извлекли тело 18-летнего парня
Как пишут в местных группах, молодой человек утонул накануне - на плотине в деревне Новинки. Обстоятельства устанавливаются.
Это уже четвертый несчастный случай на воде в нашей области - с момента начала купального сезона. Предыдущие трое утонувших - тоже мужчины - в момент трагедии были пьяны.