В Александровском районе в реке обнаружили тело 18-летнего парня Еще один утонувший в области. Из...

В Александровском районе в реке обнаружили тело 18-летнего парняЕще один утонувший в области. Из реки Сорочка Александровского района спасатели извлекли тело 18-летнего парняКак пишут в местных группах, молодой человек утонул накануне - на плотине в деревне Новинки. Обстоятельства устанавливаются.Это уже четвертый несчастный случай на воде в нашей области - с момента начала купального сезона. Предыдущие трое утонувших - тоже мужчины - в момент трагедии были пьяны.