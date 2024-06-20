Вызов в МЧС поступил вчера, 19 июня, в 19:40. Очевидцы сообщили, что в реке Сорочка в районе деревни Крутец утонул молодой человек. На место выехали сотрудники областной аварийно-спасательной

Вызов в МЧС поступил вчера, 19 июня, в 19:40. Очевидцы сообщили, что в реке Сорочка в районе деревни Крутец утонул молодой человек. На место выехали сотрудники областной аварийно-спасательной службы, а также аварийно-спасательного формирования Александровского района. Тело 18-летнего парня искали до позднего вечера и с утра. Его выловили сегодня, 20 июня, ближе к полудню, сообщили в