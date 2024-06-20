В центре Владимира появилась кованая фигура барышни с лейкой. Её создательница Анастасия Фоменко поделилась, что задумка этой фигуры появилась давно, а в городе как раз не хватает подобных

В центре Владимира появилась кованая фигура барышни с лейкой. Её создательница Анастасия Фоменко поделилась, что задумка этой фигуры появилась давно, а в городе как раз не хватает подобных произведений. Да и в целом, по словам автора арт-объекта, мало кто во Владимире занимается созданием скульптур из проволоки. К тому же, Анастасия уже дарила городу подобную фигуру