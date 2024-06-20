37-летний житель Нижегородской области попался на незаконной ловле рыбы в Гороховецком районе. В апреле этого года мужчина наловил в Клязьме леща, плотвы, карася и густера с помощью четырех

37-летний житель Нижегородской области попался на незаконной ловле рыбы в Гороховецком районе. В апреле этого года мужчина наловил в Клязьме леща, плотвы, карася и густера с помощью четырех сетей общей длиной 170 метров. Рыбак не успел ничего сделать с уловом, поскольку попался госинспектору. Ловить рыбу с помощью сети запрещено. За это предусмотрена уголовная ответственность. Мужчина