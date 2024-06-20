В горсовете обсудят выделение денежных средств на новые троллейбусы для Владимира. В комментариях местного паблика во ВКонтакте, отвечая на вопросы жителей об обновлении

В горсовете обсудят выделение денежных средств на новые троллейбусы для Владимира. В комментариях местного паблика во ВКонтакте, отвечая на вопросы жителей об обновлении электротранспорта, горадминистрация обозначила следующее. Из комментариев к посту сообщества «Владимирский троллейбус» В настоящее время администрацией прорабатывается возможность закупки троллейбусов на автономном ходу. Вопрос о выделении дополнительных денежных средств планируется рассмотреть на ближайшей