25 сотрудников из карабановского ООО «Энергетик» дождались зарплаты за февраль. Организация в общем задолжала работникам 2,9 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

25 сотрудников из карабановского ООО «Энергетик» дождались зарплаты за февраль. Организация в общем задолжала работникам 2,9 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Карабановцы сами обратились в ведомство с просьбой помочь добиться зарплаты. После проверки прокурором нарушения подтвердились. Директор предприятия получил представление, кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении. Сегодня, 20 июня, от прокуратуры