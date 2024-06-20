Пожарные спасли из горящей квартиры в частном доме бабушку, которая не может ходить. Огонь охватил дом №9 на улице Нетека в Суздале рано утром. Спасателям о пожаре сообщили в 7:50. В МЧС

Пожарные спасли из горящей квартиры в частном доме бабушку, которая не может ходить. Огонь охватил дом №9 на улице Нетека в Суздале рано утром. Спасателям о пожаре сообщили в 7:50. В МЧС рассказали, что в доме есть две квартиры. Пожар начался на кухне одной из них, когда хозяйки не было дома. С соседней квартире как