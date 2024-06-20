В Суздале во время пожара была спасена женщина, которая не могла ходить. Сегодня (20 июня) в 7:50...

В Суздале во время пожара была спасена женщина, которая не могла ходить.Сегодня (20 июня) в 7:50 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Суздале на улице Нетёка, сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Пожарные оперативно прибыли на вызов. В доме оказались две жилые квартиры. Пожар начался на кухне одной из них, когда хозяйки не было дома.Выяснилось, что в соседней квартире проживает пожилая женщина, которая не может ходить. И сотрудник МЧС России вместе с её опекуном (и соседями) спасли женщину. Ей была оказана первая помощь.Пожар был ликвидирован на площади 49 квадратных метров. Увы, пострадали обе квартиры.Причина пожара устанавливается. На тушение привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Фото: пресс -служба МЧС России по Владимирской области