В Вязниках местным жителям приходится пить «железную» воду. Выяснилось, что качество воды,...

В Вязниках местным жителям приходится пить «железную» воду.Выяснилось, что качество воды, поставляемой жителям улиц Ефимьево и Комсомольской в Вязниках, не отвечает предъявляемым требованиям.В частности, результаты лабораторных исследования показали, что в отобранных пробах превышены нормативы по железу и мутности.Об этом информируют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП Вязниковского района «Ресурсы» внесено представление, в рамках рассмотрению которого проводятся мероприятия по улучшению качества поставляемой воды.В прокуратуре поясняют, что в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению).Кроме того, проведенный анализ показал, что жителям ещё 23 населенных пунктов, в которых проживает свыше 8,8 тыс. человек, также поставляется вода ненадлежащего качества, в частности, превышен норматив по жесткости.При этом процент износа сетей составляет от 53% до 99%.По результатам проверки главе администрации Вязниковского района внесено представление.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений