В Вязниках местным жителям приходится пить «железную» воду.
Выяснилось, что качество воды,...
В Вязниках местным жителям приходится пить «железную» воду.
Выяснилось, что качество воды, поставляемой жителям улиц Ефимьево и Комсомольской в Вязниках, не отвечает предъявляемым требованиям.
В частности, результаты лабораторных исследования показали, что в отобранных пробах превышены нормативы по железу и мутности.
Об этом информируют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП Вязниковского района «Ресурсы» внесено представление, в рамках рассмотрению которого проводятся мероприятия по улучшению качества поставляемой воды.
В прокуратуре поясняют, что в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению).
Кроме того, проведенный анализ показал, что жителям ещё 23 населенных пунктов, в которых проживает свыше 8,8 тыс. человек, также поставляется вода ненадлежащего качества, в частности, превышен норматив по жесткости.
При этом процент износа сетей составляет от 53% до 99%.
По результатам проверки главе администрации Вязниковского района внесено представление.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений