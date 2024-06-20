Процент износа сетей в Вязниковском районе составляет от 53% до 99%. В связи с эти местные жители пьют жесткую мутную воду с высоким содержанием железа. Об этом сообщили в пресс-службе

Процент износа сетей в Вязниковском районе составляет от 53% до 99%. В связи с эти местные жители пьют жесткую мутную воду с высоким содержанием железа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Нарушения выявили в ходе проверки. В Вязниках мутную и «железную» воду пьют жители улиц Ефимьево и Комсомольская. За это руководитель МУП Вязниковского района «Ресурсы»