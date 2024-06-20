В Юрьев-Польском осудили местного жителя, убившего приятеля на лесопилке. Эта чудовищная история...

В Юрьев-Польском осудили местного жителя, убившего приятеля на лесопилке.Эта чудовищная история произошла в ночь со второго на третье мая прошлого года.Мужчина и двое его знакомых находились в помещении бытовки пилорамы, где распивали спиртные напитки.Внезапно между двумя из присутствующих произошёл конфликт, в ходе которого осужденный несколько раз ударил потерпевшего по голове, а когда тот упал, нанёс ему не менее 6 ударов руками и ногами по голове и туловищу.Избитого приятеля злоумышленник бросил в опилки рядом с бытовкой в помещении лесопилорамы.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, утром 3 мая мужчина (нападавший) взял тележку, положил в нее жертву и отвез на берег реки Колокши, оставив в беспомощном состоянии.Впоследствии потерпевший был обнаружен жителями города Юрьев-Польский и доставлен в больницу.Несмотря на оказанную помощь, 28 мая пострадавший скончался в городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира.В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении не признал. Но его позиция была опровергнута представленными прокурором суду доказательствами.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений