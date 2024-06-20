Сообщить о брошенных машинах владимирцы могут в «Центр управления городскими дорогами». Специалисты эвакуируют транспортное средство, мешающее окружающим, на спецстоянку. Ранее мы

Сообщить о брошенных машинах владимирцы могут в «Центр управления городскими дорогами». Специалисты эвакуируют транспортное средство, мешающее окружающим, на спецстоянку. Ранее мы рассказывали, как в городе ведется борьба с брошенным транспортном. В таких машинах обычно играют дети и подростки, а водителям и прохожим приходится неудобно. Чтобы избавиться от автохлама, в мэрии предлагают жителям обратиться в «Центр