Erid: F7NfYUJCUneLsWZTzUWH Владимирцам рассказали, какие сайты чаще всего подделывают...

Erid: F7NfYUJCUneLsWZTzUWHВладимирцам рассказали, какие сайты чаще всего подделывают мошенникиСвыше 70% фишинговых ссылок в сети приходится сегодня на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов, показала совместная аналитика МегаФона и Яндекс Браузера.Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Ещё 10% — это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru.Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. В МегаФоне разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества. Мы решили объединить наши усилия с Яндекс Браузером, команда которого обладает глубокой экспертизой в борьбе с фишингом. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.Этой весной МегаФон и Яндекс Браузер запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов, которые МегаФон выявляет с помощью умных алгоритмов и аналитики больших данных, а Яндекс Браузер — генеративных нейросетей нового поколения. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.Ежедневно МегаФон и Яндекс Браузер выявляют более 600 новых мошеннических доменов, цель которых — украсть данные пользователей. При переходе на эти ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.Яндекс Браузер — быстрый и безопасный браузер с генеративными нейросетями нового поколения. Они помогают создавать тексты и изображения, пересказывают видео и статьи, а также распознают QR-коды в видео. В Браузере есть функция закадрового перевода видео с восьми языков. Он предупреждает о подозрительных сайтах, проверяет скачанные файлы на вирусы, защищает от кражи пароли и данные банковских карт. Каждый месяц Яндекс Браузером пользуется более 85 миллионов человек.Фото выкуплено МегаФоном на сервисе ShutterstockРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»