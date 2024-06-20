Владимирцам рассказали о дне летнего солнцестояния 20 июня ожидается самая короткая ночь и самый...

Владимирцам рассказали о дне летнего солнцестояния20 июня ожидается самая короткая ночь и самый длинный день в году - день летнего солнцестояния. С астрономической точки зрения это начало лета. Оно наступит в 23:51 по московскому времени.Сегодня световой день в нашем полушарии составит 17 часов 33 минуты.Древние люди верили: если провести этот день правильно - в гармонии с собой, с природой, - то можно зарядиться энергией на год вперед.В северном полушарии летнее солнцестояние случается в июне, а в Южном - в декабре. И происходит это из-за наклона оси вращения Земли по отношению к орбите планеты вокруг Солнца.Наталья Малинина, руководитель отдела информационно-просветительской деятельности владимирского планетария:- В этот день Солнце выше всего поднимается над горизонтом. На высоте примерно 57 градусов. Соответственно, преодолев эту точку, Солнце с каждым днем будет находиться всё ниже над горизонтом, а день наш начнет постепенно уменьшаться.