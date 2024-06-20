28 июня 2024 года во всех субъектах страны состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства.

28 июня 2024 года во всех субъектах страны состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что работодатели 33-го региона смогут предложить соискателям свыше 1000 вакансий с заработной платой от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.Специалисты нужны в разных отраслях, в том числе в стекольной промышленности, на обрабатывающих производствах, в системе ЖКХ, а также в финансовых учреждениях.