Владимирцев ожидают резкие перепады атмосферного давления и прохладные ночи. Холодный атмосферный...

Владимирцев ожидают резкие перепады атмосферного давления и прохладные ночи.Холодный атмосферный фронт затронет Владимирскую область уже сегодня.Завтра (21 июня) ливни отступят, днём воздух прогреется до +19°C, будет облачно, но с прояснениями, летний зной на время покинет наш регион.Синоптики предупреждают, что ночами будет прохладно: лишь +10...12°C.А также владимирцев ожидает сначала резкое понижение атмосферного давления — 738...740 мм ртутного столба, затем — повышение. Ветер будет холодным, северным и северо-западным, до 5 метров в секунду. Влажность — 51%.К выходным должна сохраниться такая же - «ровная» температура, без резкого потепления или изнуряющей жары. Грозы синоптиками также не прогнозируются.Народный прогноз погоды на 21 июня:«Лебеди вечером много кричат — дождь предчувствуют»;«После осадков болота позеленели — непогода затянется»;«Лес стих — перед грозой».Автор фото: Ольга Ерёмина