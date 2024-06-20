Владимирцев ожидают резкие перепады атмосферного давления и прохладные ночи.
Холодный атмосферный...
Владимирцев ожидают резкие перепады атмосферного давления и прохладные ночи.
Холодный атмосферный фронт затронет Владимирскую область уже сегодня.
Завтра (21 июня) ливни отступят, днём воздух прогреется до +19°C, будет облачно, но с прояснениями, летний зной на время покинет наш регион.
Синоптики предупреждают, что ночами будет прохладно: лишь +10...12°C.
А также владимирцев ожидает сначала резкое понижение атмосферного давления — 738...740 мм ртутного столба, затем — повышение. Ветер будет холодным, северным и северо-западным, до 5 метров в секунду. Влажность — 51%.
К выходным должна сохраниться такая же - «ровная» температура, без резкого потепления или изнуряющей жары. Грозы синоптиками также не прогнозируются.
Народный прогноз погоды на 21 июня:
«Лебеди вечером много кричат — дождь предчувствуют»;
«После осадков болота позеленели — непогода затянется»;
«Лес стих — перед грозой».
Автор фото: Ольга Ерёмина