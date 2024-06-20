Об идее увековечить память Маэстро сообщил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что сегодня эту инициативу обсудили на заседании

Об идее увековечить память Маэстро сообщил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что сегодня эту инициативу обсудили на заседании комитета по вопросам местного самоуправления. Из телеграм-канала «Лызлов Алексей» Артём Эдуардович, покинувший нас в этом году, оставил яркий след в истории областной столицы, внес большой вклад в развитие культуры. Кроме