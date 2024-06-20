На соревнованиях по спортивному ориентированию «Вачский азимут» представители Владимирской области завоевали сразу 25 медалей разных достоинств.

На соревнованиях по спортивному ориентированию «Вачский азимут» представители Владимирской области завоевали сразу 25 медалей разных достоинств. Об этом 19 июня рассказала регионального правительства.В мероприятии приняли участие около тысячи спортсменов из 26 субъектов Российской Федерации. Несмотря на серьёзную конкуренцию, наши земляки оказались на высоте. А активе владимирцев 10 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых наград.«Отметим, владимирские ориентировщики попадали в ТОП-6 почти во всех возрастных категориях и дисциплинах», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.