Владимирский академический театр драмы примет участие в фестивале Голоса истории Артистов ждёт...

Владимирский академический театр драмы примет участие в фестивале "Голоса истории"Артистов ждёт 16 международный театральный фестиваль "Голоса истории" в Вологде. В нём владимирская драма участвует уже в 6 раз.В Вологду театр повезёт одну из самых знаменитых своих постановок - спектакль "Андрей Боголюбский".Премьера спектакля о князе-строителе (работа режиссёра Сергея Морозова) состоялась в июле 2011 года. Постановка создавалась к юбилейной дате - 900-летию со дня рождения великого князя Андрея Боголюбского. Не только строителя величественных соборов, но и строителя государства Российского. Главная роль в спектакле - у народного артиста России, лауреата "Золотой маски" - Николая Горохова.Николай Горохов, народный артист России, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска":- Этот спектакль был показан во многих городах и странах мира, в том числе гран-при в Париже, и в Вене. Это история Российского государства.