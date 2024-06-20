Во Владимире 20 июня временно остановят подачу газа В пресс-службе администрации Владимира...

Во Владимире 20 июня временно остановят подачу газаВ пресс-службе администрации Владимира сообщили о производстве работ на газопроводе низкого давления.В связи с этим 20 июня с 9:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:- Улица Тихонравова, дома: 8, 10Б.- Улица Сперанского, дома: 21, 21Д.- Улица Нижняя Дуброва, дом 33.- Улица Фатьянова, дома: 23, 24, 25, 26.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений