Во Владимире 20 июня временно остановят подачу газа
В пресс-службе администрации Владимира...
Во Владимире 20 июня временно остановят подачу газа
В пресс-службе администрации Владимира сообщили о производстве работ на газопроводе низкого давления.
В связи с этим 20 июня с 9:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:
- Улица Тихонравова, дома: 8, 10Б.
- Улица Сперанского, дома: 21, 21Д.
- Улица Нижняя Дуброва, дом 33.
- Улица Фатьянова, дома: 23, 24, 25, 26.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений