Во Владимире продолжаются съемки сериала «Дети Флоры». Из-за этого 21 июня перекроют часть улицы Железнодорожной, сообщили в мэрии. От дома №13 и до пересечения с Вокзальным спуском проезда не

Во Владимире продолжаются съемки сериала «Дети Флоры». Из-за этого 21 июня перекроют часть улицы Железнодорожной, сообщили в мэрии. От дома №13 и до пересечения с Вокзальным спуском проезда не будет с 6 утра до 9 часов вечера. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что сериал «Дети Флоры» снимает кинокомпания