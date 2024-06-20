Во Владимире компания Аби организовала своим сотрудникам и их семьям праздник на свежем...

Во Владимире компания Аби организовала своим сотрудникам и их семьям праздник на свежем воздухе2024 объявлен в России годом семьи. Компания Аби, уделяющая социальным проектам особое внимание, организовала для своих заводчан и их детей праздник на свежем воздухе. Сказочную деревню Дуралеевка в Загородном парке посетило более 500 человек. Слово Александру Сыпченко.- Бодрости духа в воспитании детишек и благополучия во всем!Замдиректора департамента по персоналу компании АБИ приветствует участников масштабного праздника в деревне Дуралеевка. Гостей встречают вигвам с индейцами, пушка, стреляющая помидорами и персонажи любимых мультфильмов. Настоящая сказка.Мехрафруз Шобеков, старший техник завода "Мясная галерея", многодетный отец:- Площадка большая, мы приехали пораньше, прошлись по территории, посмотрели, все нравится. Я думаю, сотрудники постарались и подготовились к этому празднику, чтобы и детям было тут красочно и ярко. В общем, все супер.Праздник в Дуралеевке дает всем - и взрослым и детям - уникальную возможность гулять на свежем воздухе и вести себя "несерьезно", - говорят Николай и Ксения Прокопенко. Их дочки Ульяна и Ева не скрывают восторга.Николай Прокопенко, комплектовщик колбасного цеха завода "Стародворские колбасы":- Классно, празднично, весело и много аниматоров. Очень хорошо, что огорожено все, интересно и красиво, и погода сегодня радует.В компании Аби работают более 12 тысяч человек, включая 97 семейных династий. Много сотрудников имеют трёх и более детей. В таком огромном коллективе невозможно знать каждого, поэтому любые корпоративные мероприятия способствуют сближению людей и улучшению рабочей атмосферы на производстве, - говорит мастер завода "Мясная галерея" Сергей Сафрошкин. Его дочь - Милана и сын Александр - тоже нашли на празднике новых друзей.Сергей Сафрошкин, мастер завода "Мясная галерея":- Своих сотрудников я знаю, но, конечно, семьи близко не знаю. Если такие будут мероприятия часто делать, это будет хорошо. Как бы сближать сотрудников друг с другом, и будем знать ближе друг друга.Заместитель исполнительного директора по производству Борис Лисицын подчеркивает, социальным проектам в компании уделяется особое внимание. Получить место для ребенка в детсаду или школе для тех, кто переезжает во Владимир, не составляет проблемы. Компания регулярно организует семейные и образовательные мероприятия, компенсирует стоимость путевки в летний лагерь, дарит по праздникам билеты на детские шоу и многое другое.Борис Лисицын, заместитель исполнительного директора по производству завода "Стародворские колбасы":- Оказываем социальную поддержку. Компания помогает вести в школу первоклассников, обязательно шоколадные подарки на новый год. Я уже не говорю о выплатах, связанных с рождением детей.Как часто бывает в русских сказках - победила дружба и доброта. Кульминацией праздника стало шоу мыльных пузырей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".