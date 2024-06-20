Во Владимирской области бывший директор «Паспортно-визового сервиса» помогал знакомым...

Во Владимирской области бывший директор «Паспортно-визового сервиса» помогал знакомым «зарабатывать» на иностранцахВ пресс-службе УФСБ России по Владимирской области рассказали, что выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис».Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной (или иной) личной заинтересованности.Установлено, что с февраля 2020 года по май 2023 год обвиняемый организовал принудительное направление иностранных граждан в ООО «Содействие 33-Плюс», которым в разные периоды руководили его знакомые.Кроме того, он заблокировал вход в филиал «Паспортно-визового сервиса» таким образом, что в помещение можно было попасть только через ООО «Содействие».Иностранцы физически не имели возможности получить услуги, минуя указанное ООО.И в результате весь спектр миграционных услуг, которые был обязан осуществлять Филиал, оказывался в «Содействии 33-Плюс».«…. Это повлекло причинение материального ущерба государственному бюджету на сумму 1,2 миллиона рублей. На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности, СУ СК России по Владимирской области в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч.3 ст.286 УК России. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и в полном объеме возместил причиненный ущерб…» - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Уточняется, что в июне 2024 года материалы этого уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений