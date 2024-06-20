Перед судом предстанет 37-летний житель Нижегородской области.

Перед судом предстанет 37-летний житель Нижегородской области. Гражданина обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Инцидент произошёл в апреле на территории Гороховецкого района. Правоохранители выяснили, что фигурант сетями выловил из Клязьмы разную рыбу, в том числе леща, плотву и карася. Гражданина с нелегальной добычей задержали полицейские.Отмечается, что мужчина признал свою вину и возместил нанесённый государстве ущерб в размере 7 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении нижегородца передано в суд.