За неделю жители Владимирской области «подарили» мошенникам 30 миллионов рублей Шокирующие цифры!...

За неделю жители Владимирской области «подарили» мошенникам 30 миллионов рублейШокирующие цифры! Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел региона зарегистрировано 72 преступления, совершенных с использованием IT-технологий.Потерпевшие лишились более 30 млн рублей. Отметим, что наравне со взрослыми жертвами дистанционных аферистов становятся и несовершеннолетние.Мошенники вовлекают молодежь в совершение преступления. Например, предложить «работу» в качестве курьера в схеме «Ваш родственник попал в ДТП» или же, наоборот, «провернуть» аферу в отношении самого подростка, завладеть его деньгами.Так, в конце мая на уловки мошенников попалась несовершеннолетняя жительница Вязниковского района.В популярном мессенджере девочка вступила в переписку с неизвестным, который, под предлогом выигрыша валюты в онлайн-игре, предложил участвовать в розыгрыше.Согласившись, ребенок, следуя указаниям мошенника, с телефона отца перевела более 100 000 рублей на обозначенный счёт.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений