Законодательные Собрания Владимирской области и Санкт-Петербурга заключили соглашение о...

Законодательные Собрания Владимирской области и Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничествеНовые партнерские отношения в области промышленности, туризма и культуры. В Мариинском дворце спикеры двух парламентов поставили подписи в документе.Соглашение о межпарламентском сотрудничестве позволит обмениваться официальными делегациями, проводить совместные мероприятий, рабочие группы, касающиеся регионального и федерального законодательства, обмениваться проектами нормативных актов, расширить связи между молодежными организациями.Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил, что установление партнерских связей с владимирским коллегами поможет решению общегосударственных задач по объединению регионов.Ольга Хохлова председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Работать несколько дней мы будем над планом нашего сотрудничества, очень важно туристическое направление, где у Санкт-Петербурга наработан огромный опыт, и мы можем взять некоторые проекты для реализации в своей территории. Нам очень важно, конечно, хотелось бы восстановить авиа сообщение Владимир - Санкт-Петербург, у нас был такой опыт в 2013 году.