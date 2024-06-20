Жителю Юрьев-Польского, который поиздевался над другом и бросил его умирать, получил 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,

Жителю Юрьев-Польского, который поиздевался над другом и бросил его умирать, получил 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Преступление было совершено в начале мая прошлого года. В ночь со 2 на 3 число осужденный пил с двумя знакомыми в помещении бытовки