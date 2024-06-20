Жителю Юрьев-Польского, который поиздевался над другом и бросил его умирать, получил 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
<a href="https://33live.ru/novosti/20-06-2024-zhitel-yurev-polskogo-kotoryj-izdevalsya-nad-drugom-do-smerti-poluchil-85-let-kolonii.html" target="_blank">Житель Юрьев-Польского, который издевался над другом до смерти, получил 8,5 лет колонии</a> - Жителю Юрьев-Польского, который поиздевался над другом и бросил его умирать, получил 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
[url=https://33live.ru/novosti/20-06-2024-zhitel-yurev-polskogo-kotoryj-izdevalsya-nad-drugom-do-smerti-poluchil-85-let-kolonii.html]Житель Юрьев-Польского, который издевался над другом до смерти, получил 8,5 лет колонии[/url] - Жителю Юрьев-Польского, который поиздевался над другом и бросил его умирать, получил 8,5 лет колонии строгого режима. Мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,