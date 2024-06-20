Правоохранители провели проверку и выяснили, что вода, поставляемая жителям улиц Ефимьево и Комсомольской города Вязники, не соответствует установленным требованиям.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что вода, поставляемая жителям улиц Ефимьево и Комсомольской города Вязники, не соответствует установленным требованиям. Об этом 20 июня рассказала региональной прокуратуры.Лабораторные исследования выявили в воде превышение показателей по железу и мутности. В адрес руководителя МУП было внесено прокурорское представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело.Кроме того, в результате проверки было установлено, что некачественную воду получают ещё почти 9 тысяч жителей 23 населённых пунктов на территории района. Износ водопроводных сетей здесь составляет от 53 до 99 процентов.«По результатам проверки главе администрации Вязниковского района внесено представление, устранение указанных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.