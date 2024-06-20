Жительница Коврова незаконно пользовалась банковской картой умершего мужчины. Следователем...

Жительница Коврова незаконно пользовалась банковской картой умершего мужчины.Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы.Как оказалось, обвиняемая получила от пожилого мужчины, за которым ухаживала, во временное пользование банковскую карту, которой расплачивалась за покупки для пенсионера.А после его смерти женщина в течение месяца продолжала незаконно ею пользоваться.«… Она намеренно несвоевременно передала данные о смерти мужчины в местный ЗАГС, в связи с чем в этот период на банковскую карту были ошибочно перечислены денежные средства – социальные доплаты к пенсии в размере 13 000 рублей...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Однако, в очередной раз расплачиваясь за свои покупки, фигурантка поняла, что банковская карта заблокирована.После поступившего в полицию сообщения от социального ведомства, противоправная деятельность местной жительницы была задокументирована.Свою вину жительница Коврова признала и полностью возместила причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений