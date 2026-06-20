Трогательный случай рассказали медики Областной клинической больницы города Владимира в своих соцсетях. Эта история – о милосердии, отзывчивости и единении людей благородной профессии.

Трогательный случай рассказали медики Областной клинической больницы города Владимира в своих соцсетях. Эта история – о милосердии, отзывчивости и единении людей благородной профессии. Главную героиню зовут Белла Ефимовна. Ей – 92. Женщина длительное время проживала одна и практически утратила зрение. Она решила обратиться за помощью к единственным дальним родственникам и пошла искать их по памяти,