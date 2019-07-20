Подозреваемый сообщил, что у женщины возникли проблемы с системой водоснабжения и за небольшую плату он сможет их устранить...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении пенсионерки.В межмуниципальный отдел полиции поступило сообщение от 65-летней жительницы города Троицка. Пенсионерка сообщила, что в ее квартиру на Солнечной улице пришел неизвестный мужчина, под видом рабочего, осуществляющего капитальный ремонт. Он сообщил, что у женщины возникли проблемы с системой водоснабжения и за небольшую плату он сможет их устранить. Получив деньги, мужчина скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что похищенными денежными средствами он уже успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту отделом дознания МО МВД России "Троицкий" г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79