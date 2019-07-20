Сегодня в Зале Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная церемония выпуска слушателей и адъюнктов Академии управления МВД России.

Сегодня в Зале Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная церемония выпуска слушателей и адъюнктов Академии управления МВД России. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой поздравил собравшихся со знаменательным событием.«Сегодня 63 территориальных органа и транспортные подразделения ведомства получат 378 выпускников, которые к своим основным специальностям, теперь получили дипломы об окончании управленческого высшего учебного заведения. Слова «выпускник Академии управления МВД России» подразумевают не только знание специфики работы по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности, но и реальные практические навыки в управлении сложной системой внутренней безопасности государства. В рядах выпускников 50 коллег окончили учебное заведение с отличием, четверо - с золотой медалью», - отметил первый заместитель Министра.Опыт, полученный выпускниками во время обучения, предстоит применить в повседневной службе.За время своего существования, ведущее образовательное учреждение системы МВД России подготовило более 60 тысяч руководителей органов внутренних дел по различным направлениям деятельности.Александр Горовой поздравил слушателей и адъюнктов с окончанием обучения и поблагодарил профессорско–преподавательский состав Академии.По традиции в этот день поддержать выпускников пришли их родные и близкие. Мероприятие завершилось памятным фотографированием.