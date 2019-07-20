Участницы телестройки Анна Брянская и
Анастасия Якуб устроили себе выходной. Звезды шоу
Дом-2 всю ночь развлекались в караоке-баре.
Участницы телестройки Анна Брянская и
Анастасия Якуб устроили себе выходной. Звезды шоу
"Дом-2" всю ночь развлекались в караоке-баре.
На проект красотки приехали только под
утро. Эпичное возвращение блудных дочерей "Дома-2" попало в анонс следующего
выпуска.
Первой на территорию вваливается Брянская,
за ней медленно ковыляет Якуб. Анна заявляет подруге, что ее платье претерпело некоторые изменения – разошлось по шву на спине. По словам
звезды телестройки, получившаяся дырка – это смелое дизайнерское решение.
Дефилируя по щебенке, Анна и Анастасия
пытаются удерживать равновесие на высоких каблуках. Красоток постоянно сносит -
то в право, то в лево. Кое-как они добираются до общего дома.
Поклонники шоу "Дом-2", ознакомившись
с анонсом, пришли к выводу, что девушки пьяны в стельку. К слову, были и те,
кто красоток оправдывал, мол, они просто валятся с ног от усталости.
"Ахахаха отдохнули от души! Ну и
правильно че теперь страдать по этим " мужикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы девочки -хоть отдохнули от мужиков", "Вот
они😂 алкоботы😁", "Необязательно считать, что они пьяные!
Девушка может устать от гулянки, от каблуков, от танцев! Тем более попробуйте
пройтись на каблуках по такому покрытию! Не надо судить по себе", "😄 молодцы девчонки, погуляли до утра", "Ходить пьяной на каблукаах, да еще и на таких
,это талаант🤣😂", – пишут поклонники шоу "Дом-2".