Участницы телестройки Анна Брянская и Анастасия Якуб устроили себе выходной. Звезды шоу Дом-2 всю ночь развлекались в караоке-баре.

Участницы телестройки Анна Брянская иАнастасия Якуб устроили себе выходной. Звезды шоу"Дом-2" всю ночь развлекались в караоке-баре.На проект красотки приехали только подутро. Эпичное возвращение блудных дочерей "Дома-2" попало в анонс следующеговыпуска.Первой на территорию вваливается Брянская,за ней медленно ковыляет Якуб. Анна заявляет подруге, что ее платье претерпело некоторые изменения – разошлось по шву на спине. По словамзвезды телестройки, получившаяся дырка – это смелое дизайнерское решение.Дефилируя по щебенке, Анна и Анастасияпытаются удерживать равновесие на высоких каблуках. Красоток постоянно сносит -то в право, то в лево. Кое-как они добираются до общего дома.Поклонники шоу "Дом-2", ознакомившисьс анонсом, пришли к выводу, что девушки пьяны в стельку. К слову, были и те,кто красоток оправдывал, мол, они просто валятся с ног от усталости."Ахахаха отдохнули от души! Ну иправильно че теперь страдать по этим " мужикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы девочки -хоть отдохнули от мужиков", "Вотони😂 алкоботы😁", "Необязательно считать, что они пьяные!Девушка может устать от гулянки, от каблуков, от танцев! Тем более попробуйтепройтись на каблуках по такому покрытию! Не надо судить по себе", "😄 молодцы девчонки, погуляли до утра", "Ходить пьяной на каблукаах, да еще и на таких,это талаант🤣😂", – пишут поклонники шоу "Дом-2".