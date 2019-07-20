Елена Захарова отдыхает у моря. Актриса поделилась впечатлениями в Instagram, выложив фото в бикини. Поклонники просто в шоке.

Елена Захарова отдыхает у моря. Актриса поделиласьвпечатлениями в Instagram,выложив фото в бикини. Поклонники просто в шоке.Загорелая и подтянутая 43-летняя Елена Захарова выглядит какшкольница. Актриса, известная по сериалу "Кадетство", устроилафотосессию на морском берегу. Артистка в бикини, на фоне прибоя буквально свелас ума фанатов – в купальнике Елену не часто увидишь.Кадры идеальные – но это потому, что сама модель прекрасна,решили подписчики. Они оценили не только удачный ракурс, но и ровный загар, и -главное – идеальную фигуру актрисы. Восторгам нет предела."О Боже, вы сама богиня красоты, спустившаяся с небес!Солнце рядом с вами –и просто энергосберегающая лампочка!", "Изумительнаяфигура", "Так бы и съел", "У вас красивый загар и стройнаяфигура. Вы просто прелесть!", – восхищаются фолловеры.Внимание привлекли стройные ноги и ее рельефный пресс. Поклонники интересуются, как актрисе удалось добиться такой подтянутой фигуры, какие упражнения она делает для мышц на животе. Актриса, правда, эти вопросы игнорирует, передает Пятый канал.Надо отметить, что поклонники у вовсе не белые и пушистые. Недавно они буквально разнесли звезду за неудачный, по их мнению, выбор платья. Фолловерам категорически не понравился наряд звезды на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Фанаты высказались довольно жестко – по их мнению, это просто кошмар. И потребовали, чтобы актриса больше не надевала это платье.