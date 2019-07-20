Накануне старта нового футбольного сезона ведущие клубы мира проводят товарищеские матчи и участвуют в традиционных предсезонных турнирах. Накануне лондонский Челси уступил японскому Кавасаки (0:1), а победитель Лиги чемпионов Ливерпуль – Боруссии из Дортмунда (2:3).

Накануне старта нового футбольного сезона ведущие клубы мира проводят товарищеские матчи и участвуют в традиционных предсезонных турнирах. Накануне лондонский "Челси" уступил японскому "Кавасаки" (0:1), а победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Боруссии" из Дортмунда (2:3).Матч "аристократов" из столицы Великобритании и "Кавасаки Фронтале" получился не слишком интересным и с минимумом голевых моментов. Дело шло к нулевой ничьей, когда японцам удалась атака на 86-й минуте и Леандро Дамиао забил победный гол.В игре двух клубов тренера Юргена Клоппа – нынешнего и бывшего, — напротив, страсти пылали на протяжении всех 90 минут и соперник забили пять мячей на двоих. На голы дортмундцев Пако Алькасера, Дилэйни и Ларсена ливерпульцы ответили точными ударами Уилсона и Брюстера (с пенальти).Клуб россиянина Александра Головина "Монако" уступил английскому "Эвертону" (0:1), а в матче двух итальянских команд "Наполи" разгромил скромный "Фераллисало" – 5:0.