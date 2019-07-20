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<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2019-chempionat-mira-po-vodnym-vidam-devyatoe-zoloto-rossijskix-sinxronistok.html" target="_blank">Чемпионат мира по водным видам: девятое золото российских синхронисток</a> - На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу завершился очередной вид программы в синхронном плавании. Сборная России стала сильнейшей в дисциплине комбинация. Эта победа стала для наших русалок девятой в Южной Корее.