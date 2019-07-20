Александр Лукашенко перестарался в своих заигрываниях с
Западом. Политика президента Белоруссии встроила ряд противоречий в отношениях
с Россией. И Москва с этим будет работать.
Александр Лукашенко перестарался в своих заигрываниях с
Западом. Политика президента Белоруссии встроила ряд противоречий в отношениях
с Россией. И Москва с этим будет работать.
Действия Александра Лукашенко выстроили два блока противоречий
в отношениях с Россией. Один из них – эмиссионный центр, точнее, вопрос его
расположения. Другой возник из-за двойственной внешней политики Лукашенко – его
постоянных заигрываний с западными "партнерами".
"Первый связан с эмиссионным центром. В едином
государстве должны быть единый эмиссионный центр и единая валюта. И где он
будет располагаться, это камень преткновения", – пояснил в эфире
радиостанции "Вести ФМ" политолог Алексей Мухин.
Эксперт отметил, что проблемы создают также попытки
Александра Лукашенко привлечь Запад к обсуждению проблем, которые касаются
только Белоруссии и России.
"У него нарастает сейчас взаимодействие с США. У него
уже состоялось плотное партнерство с Евросоюзом, с Украиной. Это не проблема,
что диверсифицирует свои связи. Но он использует эти связи
для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону – что, на мой взгляд,
не очень корректно в Союзном государстве", – заявил политолог.
Игры уже привели к некоторым неприятным
последствиям: в частности, отменено строительство базы ВВС в Белоруссии -
которая должна была появиться там в ответ на появление военной инфраструктуры
НАТО рядом с границами России. Все созданные белорусским лидером проблемы
встали барьером между странами – и Москва будет с этим работать.