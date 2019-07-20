Александр Лукашенко перестарался в своих заигрываниях с Западом. Политика президента Белоруссии встроила ряд противоречий в отношениях с Россией. И Москва с этим будет работать.

Александр Лукашенко перестарался в своих заигрываниях сЗападом. Политика президента Белоруссии встроила ряд противоречий в отношенияхс Россией. И Москва с этим будет работать.Действия Александра Лукашенко выстроили два блока противоречийв отношениях с Россией. Один из них – эмиссионный центр, точнее, вопрос егорасположения. Другой возник из-за двойственной внешней политики Лукашенко – егопостоянных заигрываний с западными "партнерами"."Первый связан с эмиссионным центром. В единомгосударстве должны быть единый эмиссионный центр и единая валюта. И где онбудет располагаться, это камень преткновения", – пояснил в эфирерадиостанции "Вести ФМ" политолог Алексей Мухин.Эксперт отметил, что проблемы создают также попыткиАлександра Лукашенко привлечь Запад к обсуждению проблем, которые касаютсятолько Белоруссии и России."У него нарастает сейчас взаимодействие с США. У негоуже состоялось плотное партнерство с Евросоюзом, с Украиной. Это не проблема,что диверсифицирует свои связи. Но он использует эти связидля того, чтобы оказывать давление на российскую сторону – что, на мой взгляд,не очень корректно в Союзном государстве", – заявил политолог.Игры уже привели к некоторым неприятнымпоследствиям: в частности, отменено строительство базы ВВС в Белоруссии -которая должна была появиться там в ответ на появление военной инфраструктурыНАТО рядом с границами России. Все созданные белорусским лидером проблемывстали барьером между странами – и Москва будет с этим работать.