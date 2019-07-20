Археологи сделали новые открытия на месте раскопок в Долине царей в Туве. До кургана трудно добраться, и поэтому он до сих пор стоял нетронутым. Некрополь заложили еще в девятом веке до нашей эры - в эпоху скифов. Ученые нашли там оружие и золотые украшения.

Археологи сделали новые открытия на месте раскопок в Долине царей в Туве. До кургана трудно добраться, и поэтому он до сих пор стоял нетронутым. Некрополь заложили еще в девятом веке до нашей эры — в эпоху скифов. Ученые нашли там оружие и золотые украшения.Наша группа добралась в невероятно красивую и солнечную Долину царей, скрытую от всех плотным кольцом Саянских гор. Впереди на километры растянулись непроходимые речные топи. Кажется, сама природа противится человеку, охраняя тысячелетний покой в котловине.Дожди и паводки размывают дорогу. Чтобы подобраться ближе, нужна серьезная техника. Теперь нас везет вездеход — в условиях южной Сибири незаменимый друг науки. Ведь есть за что побороться. Туннуг — крупнейший курган в Туве, безмолвный источник по истории сразу трех эпох — века железы, бронзы и средневековья."Мы сейчас стоим на огромном скифском кургане, сделанном из камня, глины и дерева. К югу от кургана находится огромное каменное поле, которое представляет собой могильник эпохи кокэльской культуры", — объясняет научный сотрудник Института материальной культуры Егор Блохин.Международная экспедиция изучает уникальный уголок Тувы. Специалисты Российского географического общества и волонтеры буквально со всего мира вместе раскапывают и разбирают тунгусские тайны."Это достаточно богатое захоронение, — рассказывает археолог Александр Бурков. — Здесь похоронены двое мужчин-воинов; вот наконечники стрел, сами стрелы, конечно же, истлели. Рядом лежат несколько ножей".С ювелирной точностью, сантиметр за сантиметром, археологи счищают культурный слой. В этом году в прямом смысле слова урожай богатый: золотые украшения, оружие и уникальная керамика."Вот этот горшок, который был найден только сегодня, уже внесен в опись", — говорит лаборант-археолог Анна Тихомирова.Но сколько еще скелетов в шкафу, знают только антропологи. Им кости обо всем расскажут: даже об убийстве и даже если срок давности составляет две тысячи лет до нашей эры."Например, вот этот индивид умер в возрасте 25 лет, — показывает череп антрополог Юлия Капинус. — Умер не своей смертью. Если вы обратите внимание на отверстие в его лобной кости, то можно предположить, что погиб он от попадания стрелы либо от удара чекана".После изучения артефакты пополняют историю прошлого. За стеклом национального музея находится символ скифского бессмертия 990-й пробы — чистое золото в искусной обработке. Загадочный звериный стиль для скифов не просто искусство, а картина мира. Масса украшения, кстати, пропорциональна статусу; вес, к примеру, царской ноши — полтора килограмма."Скифский царь всю свою жизнь носил вот это. Говорят, мол, тяжела шапка Мономаха. Здесь то же самое", — говорит Айжы Жанна, старший научный сотрудник Национального музея.Полевые условия добровольцев совсем не пугают, их зовет жажда приключений. Они задорно играют на гитаре, их заряд бодрости кажется безграничным - без интернета жизнь ведь тоже бывает интересной.Под барабанный бой танцуют и языки пламени. В ритуальной рясе шаман общается с духами; в особенный вечер посредник между мирами просит предков раскрыть все тайны тунгусского кургана для науки.