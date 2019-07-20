Ангела Меркель считает, что ее здоровье – ее личное дело. Канцлер Германии перед уходом в отпуск заметила, что рассчитывает на долгую жизнь без болезней.

Ангела Меркель считает, что ее здоровье – ее личное дело.Канцлер Германии перед уходом в отпуск заметила, что рассчитывает на долгуюжизнь без болезней.Ангела Меркель понимает интерес общественности к своемуздоровью. В то же время, канцлер Германии уверена, что это ее личное дело. Темболее, что со здоровьем все в порядке, заявила Меркель на пресс-конференции вБерлине."В 2021 году я закончу свою политическую работу, но,надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить вздравии", – подчеркнула канцлер.Состояние Ангелы Меркель беспокоит общественность неспроста:с июня она пережила несколько приступовво время официальных церемоний. Канцлерин, в частности, стало плохо во времявстречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда предположили, чтонеконтролируемая дрожь вызвана обезвоживанием.Неделю спустя приступ повторился на встрече с президентомстраны Франком-Вальтером Штайнмайером. Выяснить, что именно стало причинойтакого состояния канцлера, журналистам не удается: отмечается, что АнгелаМеркель ужесточила требования к конфиденциальности информации о здоровье первыхлиц государства.Кроме того, внесены изменения в регламент встреч главынемецкого правительства с зарубежными коллегами. и иностранныегости теперь сидят при исполнении гимна.20 июня проводит последнюю рабочую встречу иотправляется в 28-дневный отпуск. Сообщается, что политик отправится в Альпы. Известнотакже, что канцлер возьмет с собой книгу Сири Хустведта "Дрожащаяженщина". Ее героиня страдала приступами дрожи, передает РИА Новости.