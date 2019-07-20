Ангела Меркель считает, что ее здоровье – ее личное дело.
Канцлер Германии перед уходом в отпуск заметила, что рассчитывает на долгую
жизнь без болезней.
Ангела Меркель считает, что ее здоровье – ее личное дело.
Канцлер Германии перед уходом в отпуск заметила, что рассчитывает на долгую
жизнь без болезней.
Ангела Меркель понимает интерес общественности к своему
здоровью. В то же время, канцлер Германии уверена, что это ее личное дело. Тем
более, что со здоровьем все в порядке, заявила Меркель на пресс-конференции в
Берлине.
"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но,
надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в
здравии", – подчеркнула канцлер.
Состояние Ангелы Меркель беспокоит общественность неспроста:
с июня она пережила несколько приступов
во время официальных церемоний. Канцлерин, в частности, стало плохо во время
встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда предположили, что
неконтролируемая дрожь вызвана обезвоживанием.
Неделю спустя приступ повторился на встрече с президентом
страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Выяснить, что именно стало причиной
такого состояния канцлера, журналистам не удается: отмечается, что Ангела
Меркель ужесточила требования к конфиденциальности информации о здоровье первых
лиц государства.
Кроме того, внесены изменения в регламент встреч главы
немецкого правительства с зарубежными коллегами. и иностранные
гости теперь сидят при исполнении гимна.
20 июня проводит последнюю рабочую встречу и
отправляется в 28-дневный отпуск. Сообщается, что политик отправится в Альпы. Известно
также, что канцлер возьмет с собой книгу Сири Хустведта "Дрожащая
женщина". Ее героиня страдала приступами дрожи, передает РИА Новости.