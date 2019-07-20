В Подмосковье задержаны два следователя территориальных следственных отделов, подозреваемые в получении взятки. Сотрудников следственных отделов по городам Королеву и Мытищи подозревают в получении 1 миллиона 200 тысяч рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии.

В Подмосковье задержаны два следователя территориальных следственных отделов, подозреваемые в получении взятки. Сотрудников следственных отделов по городам Королеву и Мытищи подозревают в получении 1 миллиона 200 тысяч рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии.Факт получения ими взятки выявлен Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области совместно с ФСБ России. Это сделано в рамках планомерной работы Следственного комитета по борьбе с коррупцией, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.