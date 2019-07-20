И Россия, и Китай представляют угрозу для США, только РФ — в краткосрочной перспективе, а КНР — в долгосрочной, считает директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли. Так он ответил на вопрос, кто опаснее для Вашингтона, Москва или Пекин.

И Россия, и Китай представляют угрозу для США, только РФ — в краткосрочной перспективе, а КНР — в долгосрочной, считает директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли. Так он ответил на вопрос, кто опаснее для Вашингтона, Москва или Пекин, заданный в ходе Аспенского форума.Эшли согласился с мнением о том, что к России вполне применимо следующее суждение: если ее "припереть к стенке", она может реагировать непредсказуемым образом. Кроме того, американский генерал напомнил, что в распоряжении Москвы имеются несколько тысяч ядерных зарядов, что представляет собой "экзистенциальную угрозу"."Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное", — продолжил глава военной разведки США, слова которого приводит РИА Новости.В Москве неоднократно опровергали мнение о существующей "российской угрозе" в отношении стран Запада. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в НАТО прекрасно осведомлены об отсутствии у Москвы планов по нападению на кого-либо, однако пользуются утверждением о "российской угрозе", чтобы разместить у российских границ больше воинских подразделений и техники.