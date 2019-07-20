В столице Румынии проходит турнир Женской теннисной ассоциации BRD Bucharest Open с призовым фондом 250 тыс. долларов. Экс-россиянка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, вышла в полуфинал соревнований, обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову.

В столице Румынии проходит турнир Женской теннисной ассоциации BRD Bucharest Open с призовым фондом 250 тыс. долларов. Экс-россиянка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, вышла в полуфинал соревнований, обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову.Только в первой партии казахстанская спортсменка испытала некоторое сопротивление со стороны соперницы, победив на тай-брейке – 7:6. Во втором сете Рыбакина полностью контролировала ситуацию и победила достаточно легко – 6:3.В четверку сильнейших в Бухаресте также попали немка Лаура Згемунд, итальянка Мартина Ди Джузеппе и единственная хозяйка кортов Патриция-Мария Циг, которая смогла одолеть опытную чешку Кристину Плишкову.