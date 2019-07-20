С известной актрисой случилась неприятность. Во время отдыха в Ницце Ирина Пегова потеряла мобильный телефон.

С известной актрисой случилась неприятность. Во время отдыха в Ницце Ирина Пегова потеряла мобильный телефон.На странице в Instagram звезда поделилась неприятной историей. В первый же день отпуска в Ницце ее дочь оставила мобильный телефон в такси. Спустя несколько дней артистка забыла свой гаджет в магазине.К счастью, оба инцидента имели благополучный конец. Водитель такси вернул дорогой телефон за небольшое вознаграждение, а сотрудница магазина лично передала смартфон актрисе через несколько часов.добавила, что не раз теряла личные вещи в России, однако никогда не получала их обратно. "Французы оказались сознательнее и честнее наших. Четыре раза я теряла телефоны. Мне люди отвечали и просто не возвращали", – вспомнила звезда.Материал дополняется.