Матчем в столице Башкортостана между местной Уфой и гостями из Краснодара стартовала программа 2-го тура российской футбольной премьер-лиги. Хозяева поля вели со счетом 2:0, но быки сумели во втором тайме отыграться и добиться победы 3:2.

Матчем в столице Башкортостана между местной "Уфой" и гостями из "Краснодара" стартовала программа 2-го тура российской футбольной премьер-лиги. Хозяева поля вели со счетом 2:0, но "быки" сумели во втором тайме отыграться и добиться победы 3:2.При этом нельзя сказать, что "Уфа" имела в первые 45 минут большое преимущество. Скорее, игра была равно, но своими голевыми шансами хозяева распорядились лучше "Краснодара": Карп и Табидзе сделали итог первого тайма вполне комфортным.Во втором гости, которые, безусловно, числились "бумажными" фаворитами, помчались отыгрываться. Быстрый (49-я минута) гол в исполнении Намли придал южанам сил и они смогли восстановить равновесие на 73-й минуте – мяч на счету де Вильена. А на 87 минуте уфимец Джемал Табидзе срезал мяч в свои ворота и подарил краснодарцам победу с результатом 3:2.У "Краснодара" стало три очка после двух матчей. "Уфа" же проиграла обе встречи с одинаковым счетом 2:3.