198 болельщиков задержала полиция Франции во время беспорядков после победы сборной Алжира над Сенегалом в финале Кубка африканских наций. 177 отправили за решетку. Игра прошла накануне в Египте, алжирские болельщики решили бурно отпраздновать победу - десятки тысяч фанатов вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя. Ликование закончилось взрывом петард и фейерверков, а также поджогом машин.

198 болельщиков задержала полиция Франции во время беспорядков после победы сборной Алжира над Сенегалом в финале Кубка африканских наций. 177 задержанных отправили за решетку. Игра прошла накануне в Египте, алжирские болельщики решили бурно отпраздновать победу — десятки тысяч фанатов вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя. Ликование закончилось взрывом петард и фейерверков, а также поджогом машин.Что творится на улице — полное ощущение, что матч был не где-то далеко, в Каире, а здесь — в центре французской столицы. Символ победы — Триумфальная арка — в плотном кольце машин, мопедов и людей. Танцы на крыше, на асфальт льются реки шампанского, звуки гудков сливаются воедино с кричалками.Футбол сплотил весь север Африки и Ближний Восток — редкий момент, когда политические споры ушли на второй план. Марокко, Тунис, Египет, Сирия в едином порыве празднуют победу Алжира.- Я египтянин, мы — вообще братья с алжирцами, очень за них рады! Раз два три, да здравствует Алжир!- Мы сирийцы, мы сегодня все за Алжир!Гуляли так, будто чемпионат не африканский, а французский. Впрочем, тренер Алжира родился как раз во Франции, в местечке Шампиньи-сюр-Марн. Совпадение, но туда же в девять лет переехал с семьей и нынешний тренер сборной Сенегала. Оба — воспитанники французской школы футбола, в детстве они дружили, дни рождения празднуют с разницей в один день.- Алжирцы хорошо играли, у нас отличная команда, и мы очень рады!- Все логично и было понятно изначально — но очень напряженная игра!Чтобы не допустить погромов, на улицы Парижа вывели две с половиной тысячи полицейских — столько же, сколько на День взятия Бастилии.- Конечно, мы этого заслуживаем, посмотрите вокруг себя! Мы — "лисы пустыни", мы — мужчины, мы будем праздновать с семьей и друзьями!Кубок африканских наций "лисы пустыни" получают второй раз в истории.- Это было великолепно, больше нечего сказать, здорово!Танцы до утра, отмечать финал вышли целыми семьями, несмотря на поздний час. Не побоялись появиться на Елисейских полях и фанаты сборной Сенегала.- Не страшно — это была красивая победа, все равно выиграла Африка!