Новый гендиректор грузинского телеканала Рустави 2 Паата Салия позволит вернуться к работе журналисту Георгию Габуни

Новый гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия позволит вернуться к работе журналисту Георгию Габуния, который в прямом эфире нецензурно обругал президента России Владимира Путина. Как заявил Салия агентству Sputnik Грузия, срок отстранения Габунии составляет два месяца."Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах", — подтвердил Салия.Отказался за провокационную выходку уволить Габунию и новый владелец телеканала бизнесмен Кибар Халваши.7 июня, в день скандального эфира, сотни тбилисцев пришли к офису "Рустави 2" с требованием уволить руководство канала и журналиста-провокатора.