В Госавтоинспекции России состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.
В Госавтоинспекции России 19 июля состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.
В ведомстве назвали выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Решением проблемы назвали разделение потоков транспорта. Эти предложения представлены в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федеральном проекте "Безопасность дорожного движения", сообщает ТАСС.
В ГИБДД озвучили данные за первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожных аварий снизилось на 1,3 процента, число погибших снизилось на 5,4, а раненых — на 0,5 процента. Но в этом году растет аварийность с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.
В конце прошлого года ГИБДД опубликовала парадоксальную статистику. Число аварий по вине водителей-новичков планомерно снижается (в 2018 году — 8 700 аварий, в 2017 — 10 200, а в 2016-м – на тысячу больше), однако ведомство выступило с резкой критикой качества их подготовки.
Среди основных нарушений неопытных водителей, которые приводят к авариям – неправильный выбор дистанции, выезд на перекресток без соблюдения очередности и нарушение расположения автомобиля на проезжей части.
Качество обучения водителей в России продолжает хромать. С 2015 года снижается количество курсантов, способных сдать экзамен с первого раза, а число граждан, получивших права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн человек.