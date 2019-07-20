В Госавтоинспекции России состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.

В Госавтоинспекции России 19 июля состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.В ведомстве назвали выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.Решением проблемы назвали разделение потоков транспорта. Эти предложения представлены в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федеральном проекте "Безопасность дорожного движения", сообщает ТАСС.В ГИБДД озвучили данные за первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожных аварий снизилось на 1,3 процента, число погибших снизилось на 5,4, а раненых — на 0,5 процента. Но в этом году растет аварийность с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.В конце прошлого года ГИБДД опубликовала парадоксальную статистику. Число аварий по вине водителей-новичков планомерно снижается (в 2018 году — 8 700 аварий, в 2017 — 10 200, а в 2016-м – на тысячу больше), однако ведомство выступило с резкой критикой качества их подготовки.Среди основных нарушений неопытных водителей, которые приводят к авариям – неправильный выбор дистанции, выезд на перекресток без соблюдения очередности и нарушение расположения автомобиля на проезжей части.Качество обучения водителей в России продолжает хромать. С 2015 года снижается количество курсантов, способных сдать экзамен с первого раза, а число граждан, получивших права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн человек.