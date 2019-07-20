Не успела известная модель оправиться после расставания с Брэдли Купером, как на нее обрушились с критикой. Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ показала, насколько Ирина Шейк проигрывает коллег – светской львице Виктории Лопыревой.

Не успелаизвестная модель оправиться после расставания с Брэдли Купером, как на нееобрушились с критикой. Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" показала,насколько Ирина Шейк проигрывает коллег – светской львице Виктории Лопыревой."У современных моделейбудто бы есть всего два пути: проституция или стать чьим-то прикрытием. По-моему,это – ненормально. Вдвойне ненормально, что такие заработки – явление массовое",– заявила блогер. При этом она сравнила двух знаменитых россиянок – Ирину Шейки Викторию Лопыреву.По словам Миро, Лопырева– очень красивая, известная, популярная и богатая женщина. Главное, какотметила блогер, она живет с человеком, которого любит и хочет. "Не шастает погей-тусовкам, не продает себя группе шейхов. И умудряется быть востребованнымпрофессионалом десяток лет, за которого дерутся телеканалы и пресса", -добавила светский обозреватель."Красивая женщина необязательно стоит перед выбором, когда предлагается сосать в ОАЭ или подоговору быть женой скрытого гея. Красивая женщина, как и любой другойчеловек, имеет право и вполне может быть счастливой в личной жизни", -высказалась Миро. Она уверена, что модель может работать и зарабатывать честнои "не связывать себя узами контрактов на отношения"."Оставаться при этомизвестнейшим человеком, а не быть протеже Вог-тусовки и Донателлы Версаче, какНаталья Водянова или ", – отметила блогер.Напомним,недавно посетила гей-прайд в Нью-Йорке, рассказала об этомв своем Instagramи была жестко раскритикована за это многими российскимипользователями соцсети. Как писали "Дни.ру", ранее модель разошлась сосвоим возлюбленным, актером Брэдли Купером. По словам источника из близкого окружения пары,физическую и юридическую опеку над двухлетней Леей звезды решили поделитьпоровну.