Не успела
известная модель оправиться после расставания с Брэдли Купером, как на нее
обрушились с критикой. Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ показала,
насколько Ирина Шейк проигрывает коллег – светской львице Виктории Лопыревой.
Не успела
известная модель оправиться после расставания с Брэдли Купером, как на нее
обрушились с критикой. Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" показала,
насколько Ирина Шейк проигрывает коллег – светской львице Виктории Лопыревой.
"У современных моделей
будто бы есть всего два пути: проституция или стать чьим-то прикрытием. По-моему,
это – ненормально. Вдвойне ненормально, что такие заработки – явление массовое",
– заявила блогер. При этом она сравнила двух знаменитых россиянок – Ирину Шейк
и Викторию Лопыреву.
По словам Миро, Лопырева
– очень красивая, известная, популярная и богатая женщина. Главное, как
отметила блогер, она живет с человеком, которого любит и хочет. "Не шастает по
гей-тусовкам, не продает себя группе шейхов. И умудряется быть востребованным
профессионалом десяток лет, за которого дерутся телеканалы и пресса", -
добавила светский обозреватель.
"Красивая женщина не
обязательно стоит перед выбором, когда предлагается сосать в ОАЭ или по
договору быть женой скрытого гея. Красивая женщина, как и любой другой
человек, имеет право и вполне может быть счастливой в личной жизни", -
высказалась Миро. Она уверена, что модель может работать и зарабатывать честно
и "не связывать себя узами контрактов на отношения".
"Оставаться при этом
известнейшим человеком, а не быть протеже Вог-тусовки и Донателлы Версаче, как
Наталья Водянова или ", – отметила блогер.
Напомним,
недавно посетила гей-прайд в Нью-Йорке, рассказала об этом
в своем Instagram
и была жестко раскритикована за это многими российскими
пользователями соцсети. Как писали "Дни.ру", ранее модель разошлась со
своим возлюбленным, актером Брэдли Купером. По словам источника из близкого окружения пары,
физическую и юридическую опеку над двухлетней Леей звезды решили поделить
поровну.