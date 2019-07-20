Хакеры взломали твиттер-аккаунт столичного отдела Скотланд-Ярда и опубликовали там несколько бранных постов, передает канал Россия 24.

Хакеры взломали твиттер-аккаунт столичного отдела Скотланд-Ярда и опубликовали там несколько бранных постов, передает канал "Россия 24".Часть постов — ругань в адрес британской полиции. В оставшихся содержались требования освободить репера Дигга Ди из тюрьмы. Твиты появлялись с разницей в несколько минут, что спровоцировало небывалое внимание к аккаунту.У полиции теперь — более одного миллиона двухсот тысяч подписчиков.Заметил эту кибератаку американский президент Дональд Трамп. Запись послужила поводом негативно высказаться в адрес мэра Лондона. Американский президент заметил, что пока тот работает в должности — безопасности на улицах Лондона ждать не стоит.